Avant l’arrivée de la pluie à compter de vendredi, le temps reste variable sur une grande moitié est du pays et plus nuageux dans sa moitié ouest, en Bohême donc, ce jeudi, jour de la fête des Olga.

Les températures sont stables et varient entre 19 °C et 24 °C. Le soleil se lève à 5h02 et se couche à 21h07.