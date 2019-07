Même si le soleil sera plus présent que ce lundi, les nuages continuent de prédominer sur l’ensemble du territoire ce mardi, jour de la fête des Drahoslava et Drahuše. Quelques faibles précipitations sont possibles dans le centre et l’est du pays.

Les températures varient entre 18 °C et 22 °C. Le soleil se lève à 5h00 et se couchera à 21h09.