Lundi, jour de fête des Jaroslava, c'est un temps instable et orageux qui devrait apporter un peu de fraîcheur après un dimanche très chaud. Il fera encore au-dessus de 30 °C en ce premier jour de la semaine, avant un retour à des températures plus supportables pour tout le reste de la semaine : entre 26 °C et 28 °C en moyenne.