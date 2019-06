Après une journée de mercredi marquée par de violents orages dans la moitié est du pays, le temps reste très nuageux et orageux cette fois sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Květa et Květuše. La face nord est toutefois plus épargnée.

Les températures varient entre 26 °C et 29 °C. Le soleil se lève à 4h50 et se couche à 21h13.