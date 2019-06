Après un samedi particulièrement chaud avec un mercure qui a dépassé les 30 °C partout dans le pays et des orages parfois violents essentiellement dans la moitié est, les nuages sont présents sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Zbyněk et de la fête des Pères. Des précipitations sont attendues.

Les températures sont en baisse et varient entre 21 °C et 28 °C. Le soleil se lève à 4h49 et se couche à 21h11.