Après un mercredi de nouveau très chaud et ensoleillé, les nuages sont plus présents sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Antonín. Des orages sont annoncés dans l’après-midi et en soirée essentiellement dans la moitié est du pays, dans le nord-est de la Bohême, ainsi qu’en Moravie et Silésie.

Les températures varient entre 24 °C à Liberec (Bohême du Nord) et 33 °C à Ostrava (Moravie-Silésie). Le soleil se lève à 4h50 et se couche à 21h10.