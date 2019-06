Après une journée de jeudi marquée par un temps variable et de violents orages dans certains endroits du pays, les nuages restent très présents sur l’ensemble du territoire ce vendredi, jour de la fête des Iveta et Slavoj. Des averses ou des orages restent possibles un peu partout.

Les températures sont en légère baisse et varient entre 24 °C et 28 °C. Le soleil se lève 4h52 et se couche à 21h05.