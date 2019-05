Après une journée de mercredi très pluvieuse, notamment dans le nord-est du pays où les précipitations ont été particulièrement abondantes et ont entraîné une importante montée du cours des rivières, les nuages laissent la place à de belles éclaircies ce jeudi, jour de la fête des Vladimír et Vladimíra. La Bohême profite d’un ciel plus dégagé que la Moravie.

Les températures varient entre 14 °C à Ostrava (Moravie-Silésie) et 20 °C à Prague.