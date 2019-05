C’est un temps nuageux, pluvieux et plutôt froid pour la saison qui règne sur l’ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Radoslav. Seules la Moravie et la Silésie, dans l’est du pays, profitent encore de belles éclaircies dans la matinée.

Les températures varient entre 14° C et 19° C. Le soleil se lève à 5h20 et se couche à 20h33.