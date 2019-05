Les nuages sont de nouveau très présents sur l’ensemble du territoire à compter de ce vendredi, jour de la fête des Alexej et Alex. Quelques averses, voire même orages, sont prévues essentiellement dans le sud-est du pays. Ailleurs, les précipitations seront plus faibles et auront un caractère très local.

En baisse, les températures varient entre 9 °C et 15 °C. Le soleil se lèvera à 5h33 et se couchera à 20h21.