Après un week-end pascal beau et ensoleillé, le ciel se couvrira sur l’ensemble du territoire tchèque mardi, jour de la fête des Vojtěch. Des averses pourront se produire dans l’est et dans le nord du pays. Les températures seront comprises entre 13°C et 17°C.

Le vent soufflera assez fort, jusqu’à 70km/h : les météorologues alertent sur les risques d’incendies.