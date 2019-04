Avant le retour progressif du soleil à compter de lundi, les nuages restent très présents sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Vincenc. Toutefois, tandis que quelques averses sont prévues à Prague et en Bohême, soit donc dans la moitié ouest du pays, la Moravie, plus à l’est, profite, elle, de quelques éclaircies.

En légère hausse, les températures varient entre 5 °C et 15 °C dans les régions de Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest) et de Zlín (Moravie du sud-est). Le soleil se lève à 6h09 et se couche à 19h51.