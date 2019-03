Le temps reste très couvert sur la majeure partie du territoire ce mercredi, jour de la fête des Dita. Tandis que des précipitations sont attendues en Bohême, dans la moitié ouest du pays donc, la Moravie, elle, profitera de quelques éclaircies.

Les températures sont stables et varient entre 7 °C et 11 °C. Le soleil se lève à 5h48 et se couchera à 18h23.