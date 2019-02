Comme mercredi, le temps reste couvert sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Lenka. Quelques gouttes sont attendues dans le nord et le nord-est du pays, tandis que le sud et le sud-ouest profitent encore de belles éclaircies dans la matinée. Les températures varient entre 7 °C et 10 °C. Le soleil se lève à 6h59 et se couche à 17h28.