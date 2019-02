Comme tout au long du week-end, le soleil reste de mise avec un temps presque printanier sur l’ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Gizela. Un retour des nuages est attendu à compter de mardi. Les températures sont stables et restent supérieures aux normales saisonnières puisqu’elles varient entre 8 °C à Ústí nad Labem (Bohême du Nord) et 14 °C à Ostrava (Moravie-Silésie). Le soleil se lève à 7h05 et se couche à 17h23.