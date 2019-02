Le temps reste couvert sur la majeure partie du territoire ce mercredi, jour de la fête des Věnceslav. Quelques chutes de neige sont possibles essentiellement dans le nord et l’est du pays. Le soleil fait quelques timides apparitions dans le sud-ouest. Les températures varient entre 3 °C et 7 °C. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 17h15.