On ne saurait trop conseiller aux amateurs de ski de se rendre dans les massifs des Beskides et des Jeseníky ce jeudi, jour de la fête des Veronika. Tandis que le ciel restera couvert sur une grande moitié ouest du pays, le soleil sera plus présent en Moravie et offrira ainsi d’excellentes conditions à la pratique des sports d’hiver. Les températures varient entre 0 °C et 6 °C. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 17h04.