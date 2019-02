La grisaille reste de mise sur l’ensemble du territoire ce samedi, jour de la fête des Nela. Quelques faibles précipitations sont possibles, notamment dans l’est du pays. Les températures continuent leur remontée et varient entre 4 °C à Karlovy Vary (Bohême de l’Ouest) et 13 °C à Ostrava (Moravie-Silésie). Le soleil se lève à 7h32 et se couche à 16h55.