Aucune évolution notable n’est attendue pour ce lundi, jour de la fête des Otýlie. Le ciel reste couvert sur l’ensemble du territoire avec quelques précipitations possibles, sous forme de neige à compter de 400 mètres, dans l’ouest de la Bohême ainsi que dans l’est de la Moravie et en Silésie. Les températures varient entre 1 °C et 5 °C. Les Tchèques gagnent trois minutes de lumière avec un soleil qui se lève à 7h39 et se couche à 16h47.