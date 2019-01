Après une journée de samedi marquée par la chute d’une dizaine de centimètres de neige en plaine dans de nombreux endroits du pays, le temps reste gris et nuageux sur l’ensemble du territoire ce dimanche, jour de la fête des Ingrid. Même si les précipitations sont peu nombreuses, les températures étant redevenues positives, la neige se transformera en pluie. Le mercure se situe entre 2 °C et 5 °C. Le soleil se lève à 7h40 et se couche à 16h45.