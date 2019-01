Le ciel reste très couvert et le temps humide sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Břetislav. Pluie et neige fondue se succèderont en plaine, tandis qu’en altitude les chutes de neige restent abondantes. Les températures varient entre -2 °C à Jihlava, dans le centre du pays, et 2 °C à Most, dans le nord-ouest. Le soleil, très discret ces derniers jours, se lève à 7h55 et se couche à 16h19.