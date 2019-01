Lundi, jour de la fête des Vilma, le ciel sera couvert sur la majeure partie du territoire, avec des précipitations de pluie ou de neige. Les températures oscilleront entre -1°C et 4°C. En Moravie (Est), où le ciel sera nuageux avec éclaircies, il fera plus froid : entre -5°C et 0°C. Dans la nuit de dimanche à lundi, le mercure peut localement descendre à -13°C dans cette partie du pays.