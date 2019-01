Des chutes de neige abondantes et des rafales de vent ont rendu la circulation difficile dans plusieurs régions tchèques et moraves, samedi. Un risque d’avalanche est signalé dans les monts des Géants, en Bohême du Nord. Les météorologues mettent également en garde contre le risque de verglas samedi soir et dimanche matin.

Côté prévision, dimanche, jour de l’Epiphanie, le ciel sera nuageux sur l’ensemble du territoire tchèque, avec des chutes de neige qui seront les plus fortes dans les régions montagneuses. Les températures seront comprises entre -1°C et -2°C.