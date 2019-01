Après une journée de mercredi marquée par un vent violent, le ciel reste très nuageux sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Radmila. Quelques flocons continueront de tomber, les chutes de neige seront néanmoins plus abondantes en montagne. Les températures varient entre -2 °C et 1 °C. On gagnera une minute de lumière puisque le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 16h11.