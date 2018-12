C’est un temps couvert avec quelques averses dans la moitié ouest plus variable avec éclaircies dans la moitié est qui régnera sur la République tchèque lundi, jour de la fête des Silvestr. Les températures varieront entre 2°C et 6°C pour les maximales. Un refroidissement est prévu à partir de mercredi prochain, avec des chutes de neige et des températures avoisinant 0°C.