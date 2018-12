Aucune évolution notable n’est attendue pour ce jeudi, jour de la fête des Dagmar ou Dáša. Le temps reste gris et nuageux sur l’ensemble du territoire. Quelques faibles précipitations, qui se transforment en chutes de neige à compter de 700 mètres d’altitude, sont annoncées. Les météorologues mettent en garde contre le risque de verglas dans la soirée de mercredi. Les températures varient entre -1 °C et 3 °C pour les maximales. Le soleil se lève à 7h54 et se couche à 16h00.