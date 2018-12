Le temps est très nuageux notamment sur une grande moitié sud du pays ce vendredi, jour de la fête des Lýdie. Quelques éclaircies sont possibles sur la face nord. Des chutes de neige de faible intensité sont attendues en altitude. Les températures resteront négatives et varieront entre -4 °C et 0 °C en plaine. Le soleil se lèvera à 7h50 et se couchera à 15h58.