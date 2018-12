Le temps reste gris, humide et venteux sur l’ensemble du territoire en ce deuxième dimanche de l’Avent, jour aussi de la fête des Vratislav et Vratislava. Quelques chutes de neige sont possibles à compter de 800 à 1 000 mètres d’altitude. Les températures varient entre 5 °C et 8 °C. Le soleil se lève à 7h45 et se couche à 15h58.