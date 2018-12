C’est un temps gris et humide qui règne sur une grande partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Mikuláš (Nicolas). Après la dissipation des brumes matinales, quelques précipitations qui prendront la forme de légères chutes de neige dans la moitié est du pays, sont attendues. Les températures varient entre -1 °C et 7 °C. Le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 15h59.