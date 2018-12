Ce lundi matin, les conditions de circulations sur les routes tchèques, notamment dans le sud de la Bohême et de la Moravie, ont été sont marquées par la présence de verglas. La même situation pourrait se produire mardi soir. Dans la journée, le temps sera couvert et pluvieux, avec les températures entre 7° et 12°C. Mardi, nous fêterons les Barbora en République tchèque.