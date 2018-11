Le soleil sera de nouveau très présent sur l’ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des René. Les nuages feront leur retour à compter de vendredi, entraînant alors quelques précipitations et chutes de neige. Les températures restent fraîches puisqu’elles varient entre 0 °C et 3 °C pour les maximales. Le soleil se lève à 7h31 et se couche à 16h03.