Les météorologues mettent en garde contre le risque de pluies verglaçantes dans la plupart des régions tchèques et moraves dès ce jeudi soir. Vendredi, jour de la fête des Klement, le ciel sera gris et chargé de nuages sur une majeure partie du territoire. Des éclaircies seront possibles dans le centre et le nord de la Bohême. Les températures seront comprises entre 3° et 7°C.