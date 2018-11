La République tchèque est coupée en deux ce dimanche, jour de la fête des Karel. Nuageux sur la moitié ouest, en Bohême, le ciel est plus dégagé sur sa seconde moitié est, en Moravie notamment, avec de belles éclaircies. Les températures varient entre 11 °C et 18 °C. Le soleil se lève à 6h53 et se couche à 16h32.