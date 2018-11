Vendredi, jour de fête des Tobiáš, peu de changement est attendre côté météo. Le soleil devrait être encore au rendez-vous sur une bonne partie du pays, malgré un ciel voilé et des passages nuageux. Les températures maximales s'élèveront à 15°C en moyenne. A l'est du pays, les habitants seront plus chanceux car elles pourront monter jusqu'à 19°C, soit bien au-delà des normales saisonnières.