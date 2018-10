Comme mardi et mercredi, les températures restent très nettement supérieures aux normales saisonnières ce jeudi, jour de la Toussaint, qui n’est pas un jour férié en République tchèque, et de la fête des Felix. Le mercure oscille entre 16 °C et 20 °C. Le soleil, qui se lève à 6h48 et se couche à 16h37, est très présent notamment sur une grande moitié est du pays, essentiellement donc en Moravie.