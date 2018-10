Tant pis pour les célébrations du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, et notamment pour le grand défilé militaire prévu à Prague dimanche : c’est un temps gris et pluvieux qui est annoncé sur l’ensemble du territoire pour ce week-end. Les températures varient entre 7 °C à Liberec (Bohême du Nord) et 11 °C à Brno (Moravie du Sud) ce samedi, jour de la fête des Šarlota. Le soleil se lève à 7h40 et se couche à 17h46, avant le passage à l’heure d’hiver dans la nuit de samedi à dimanche.