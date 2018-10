Comme mercredi, c’est un temps gris, humide et très venteux qui continue de régner sur l’ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Beáta, prénom assez peu courant. Cette tendance à la grisaille se maintiendra ensuite au moins jusqu’à la fin de la semaine. Les températures varient entre 9 °C à Liberec (Bohême du Nord) et 15 °C à Brno (Moravie du Sud). Le soleil se lève à 7h37 et se couchera à 17h50.