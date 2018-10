Comme ces derniers jours, le temps reste très largement ensoleillé sur une grande moitié ouest du pays ce mercredi, jour de la fête des Hedvika. Les nuages sont plus présents dans la région de Moravie-Silésie et entraînent quelques faibles précipitations. Nettement supérieures aux normales saisonnières, les températures varient entre 16 °C et 21 °C. Le soleil se lève à 7h24 et se couche à 18h05.