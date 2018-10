De nouveaux records de température ont été enregistrés ce dimanche en République tchèque. La température la plus élevée a été relevée non loin de Prague, sur la commune d'Husinec-Řež, avec 25,1 °C. Lundi, jour de la fête des Tereza, le temps restera chaud et ensoleillé, avec le mercure qui grimpera à 23°C.