Comme dimanche, c’est un temps chaud et très ensoleillé qui continue de régner sur l’ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Naděžda et Naďa. Le temps restera au beau fixe au moins jusqu’à vendredi. Les températures, en légère hausse, varient entre 24 °C et 27 °C. Le soleil se lève à 6h38 et se couche à 19h09.