Toujours très nuageux dans le sud-est du pays, où quelques averses restent possibles, le ciel est plus dégagé avec de franches éclaircies en Bohême ce samedi, jour de la fête des Jolana. Les températures varient entre 19 °C et 24 °C. Le soleil se lève à 6h35 et se couche à 19h14.