Après une journée de mercredi chaude et très ensoleillée avec un mercure qui a grimpé jusqu'à 30 °C, le ciel est plus nuageux avec quelques averses notamment dans une grande moitié ouest du pays ce jeudi, jour de la fête des Lubor. Les températures varient entre 20 °C et 28 °C. Le soleil se lève à 6h32 et se couche à 19h18.