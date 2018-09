Dimanche, jour de fête des Daniela, il fera toujours beau et relativement chaud sur l'ensemble du pays, avec des températures moyennes maximales autour de 24 °C. La semaine prochaine devrait voir les températures remonter et on peut s'attendre à des chaleurs estivales, notamment mercredi où les météorologues tablent même sur 28 °C.