"Bis repetita non placent", dit la locution. Pourtant, la météo de ce lundi, jour de la fête des Bronislav, est en tout point similaire à celle de la veille : il fait couvert et pluvieux sur la République tchèque. Et que dire des températures maximales, qui sont exactement les mêmes, à savoir qu'elles sont comprises entre 21 et 25°C ?