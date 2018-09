La pluie ! Les citoyens tchèques avaient presque fini par oublier son existence. Elle signe son grand retour dans le ciel tchèque ce samedi, qui se trouve être, comme par hasard, le jour de la fête des Linda et des Samuel. Attention toutefois, les habitants de l'est du pays devraient rester au sec et bénéficier de températures plus élevées. Elles vont en effet jusqu'à 25 °C pour les maximales en Moravie et jusqu'à seulement 16 °C en Bohême.