Menaces de mort à l'encontre de trois hommes politiques tchèques : ouverture d'une enquête et protection policière

La police tchèque a ouvert une enquête après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo et d'un commentaire menaçants concernant trois hommes politiques tchèques : le maire du VIe arrondissement de Prague, Ondřej Kolář, le maire de Prague Zdeněk Hřib et celui de la commune de Reporyje, Pavel Novotný. Sur sa page Facebook, le leader de Slušní lidé, un mouvement proche de l'extrême-droite, avait publié il y a quelques jours une photo montée montrant les trois hommes politiques et lui-même, muni d'une arme à feu, avec le commentaire suivant : « Vous ne savez pas à combien de roubles se monte la récompense ? Je n'ai plus de revenus à cause du corona et il faut que je compense. » Après avoir retiré la photo incriminée, le leader du mouvement en question s'est défendu en évoquant « une satire ».

La semaine dernière, la presse tchèque a signalé l'existence d'une protection policière pour les trois maires cités ci-dessus. Pavel Novotný fait l'objet de menaces en raison de son projet d'installer une plaque commémorant le rôle de l'armée de Vlassov pendant la libération de Prague en 1945.

Ondřej Kolář et Zdeněk Hřib sont également sous le coup de menaces en lien avec le retrait de la statue controversée du maréchal Koniev et le changement de nom de la place située en face de l'ambassade de Russe, devenue place Boris Netmstov, du nom de cet opposant russe assassiné. Selon l'hebdomadaire Respekt, leur placement sous protection policière serait également liée à l'arrivée il y a trois semaines à Prague d'un membre des services secrets russes, sous passeport diplomatique et qui aurait été en possession de ricine, un poison considéré comme une arme biologique. D'après l'hebdomadaire, les services de renseignement tchèques, alertés de cette venue, ont estimé que sa présence sur le territoire tchèque représentait une menace directe à l'encontre des deux hommes politiques.