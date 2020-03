Masques, courses : le gouvernement décide de nouvelles restrictions

Le gouvernement tchèque a annoncé de nouvelles restrictions pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus qui sévit en République tchèque, comme ailleurs dans le monde. A compter de ce mercredi minuit, il sera interdit de sortir dehors sans un masque ou un foulard recouvrant le nez et la bouche, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères Tomáš Petříček. Une information confirmée par le ministre de la Santé, qui rappelle, via son compte Twitter que les gens doivent se protéger ainsi que leur entourage.

Plusieurs régions du pays, dont Prague, avaient déjà instauré l'interdiction de se déplacer dehors sans protection des voies respiratoires.

Le gouvernement tchèque impose également des horaires spéciaux à destination des personnes de plus de 65 ans, une tranche de la population pour laquelle le coronavirus représente un danger plus important. A partir de jeudi, seuls les seniors pourront faire leurs courses, alimentaires ou en pharmacie et droguerie, entre 10h et 12h.