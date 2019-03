Marine Le Pen à Prague en avril

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen et le fondateur du Parti pour la liberté Geert Wilders seront à Prague en avril, pour participer à une manifestation organisée par le chef de file du mouvement anti-migrant SPD, Tomio Okamura, a fait savoir la porte-parole de ce dernier. Les deux dirigeants de l’extrême-droite française et néerlandaise seront présents sur la place Venceslas le 25 avril prochain. Les manifestants entendent exprimer leur rejet de l’Union européenne, de sa politique – notamment migratoire, ses valeurs et ses principes. La députée européenne britannique, pro-Brexit, Janice Atkins, devrait également être présente.

En janvier dernier, certaines spéculations évoquaient la possibilité que, le parti d’extrême-droite SPD de Tomio Okamura et le nouveau mouvement initié par le magnat de la presse Jaromír Soukup, pourraient présenter une liste commune aux prochaines élections européennes de mai 2019, avec le soutien de Marine Le Pen. Si Jaromír Soukup n’envisage finalement pas de se présenter pour ce scrutin, ce n’est pas la première fois qu’émerge l’idée d’une large alliance européenne de partis d’extrême-droite, unis par leur volonté d’en finir avec l’Union européenne. En novembre 2018, la présidente du Rassemblement national s’était d’ailleurs rendue à Sofia, en Bulgarie où elle avait rencontré des responsables d'autres formations européennes nationales-populistes. Etaient représentés le parti bulgare Volya, le SPD de Tomio Okamura, la Ligue italienne, le Vlaams Belang belge, et le parti grec Nouvelle droite.