Mariage pour tous : les députés reprennent le débat

Les députés doivent reprendre, ce mardi, le débat relatif à la possible légalisation du mariage pour les couples homosexuels, ainsi que celui sur l’amendement qui, inversement, vise à l’inscription dans la Constitution d’une définition du mariage selon laquelle celui-ci ne serait possible qu’entre un homme et une femme.

Pour rappel, en juin dernier, le gouvernement a émis un favorable sur l’amendement au Code civil qui prévoit que les couples de même sexe puissent bénéficier des même droits que les couples hétérosexuels mariés.

Jusqu’à présent, deux personnes de même sexe ne sont pas autorisés à se marier en République tchèque. Depuis 2006, leurs droits en matière de vie commune se limitent au partenariat enregistré, une loi qui leur garantit quelques-uns des droits du mariage comme ceux de transmission, d'hôpital ou de pension alimentaire. Le texte en vigueur ne leur donne cependant pas accès à d’autres droits, notamment ceux de la pension de veuvage, de l’indivision des biens ou encore de l’adoption.

Selon les sondages, une très grande majorité de Tchèques se disent favorables au mariage homosexuel ainsi qu’au droit à l’adoption pour les couples gays et lesbiens.