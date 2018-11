Mali : le chef d’Etat-major s’est rendu auprès des soldats tchèques

Le chef d’Etat-major de l’Armée tchèque, Aleš Opata, a effectué, de mercredi à vendredi, une visite en Irak et au Mali pour rencontrer des soldats thèques déployés dans ces pays, a informé l’agence de presse ČTK. La première étape de cette visite s’est déroulée sur les bases Camp Dublin et Balad, en Irak. Elle a été consacrée aux instructeurs chimiques, aux policiers militaires, ainsi qu’aux pilotes, chargés de former leurs collègues irakiens au maniement des avions tchèques L-159.

A Bamako, Aleš Opata a rencontré les soldats tchèques qui participent à la mission européenne de formation de l’armée malienne (EUTM). A compter du moins de novembre, la présence tchèque au Mali a été renforcée : jusqu’à 120 soldats peuvent désormais opérer dans le pays. Leur prochaine tâche sera de participer à la surveillance du centre d’entraînement de Koulikoro.

D’après la porte-parole de l’Etat-major, Aleš Opata a transmis aux soldats tchèques des cadeaux de Noël de la part de leurs proches.